Ordem dos Médicos admite falhas no caso do bebé sem rosto

É normal que haja cinco processos em que é visado o mesmo médico, Artur Carvalho, pendentes há seis anos? "Não é normal, tem razão", admite Carlos Pereira Alves, o presidente do Conselho Disciplinar do Sul da Ordem dos Médicos, à SÁBADO.



O Conselho Disciplinar atualmente em funções tomou posse há três anos, o que significa que já tinham dado entrada na Ordem dos Médicos pelo menos três destas cinco queixas: as de 2013, 2014 e 2015.



"Admitimos que houve coisas que não queremos que voltem a acontecer", diz Carlos Pereira Alves. E reconhece: "Devíamos ter estado mais atentos, temos de fazer a nossa própria autocrítica." Mas, questionado sobre o que falhou exactamente, e sobre as razões que levaram a que a instrução destes processos não tenha chegado ao fim, responde que não pode "clarificar, porque faz parte do processo". O processo é de natureza secreta até ao despacho de acusação ou arquivamento.



O médico que preside a este conselho, e que é especialista em cirurgia vascular, justifica que a demora nos processos também tem a ver com a demora na resposta dos intervenientes. Quando dá entrada uma queixa na Ordem dos Médicos, o processo é distribuído a um Relator. Se, no grupo das 15 pessoas que compõem o Conselho Disciplinar do Sul, houver um médico da especialidade envolvida, então é essa pessoa que é escolhida.





Ao Relator cabe fazer a análise do processo e, para isso, tem de pedir informação às pessoas e entidades envolvidas. "No caso do bebé Rodrigo foi pedida informação ao Hospital de Setúbal, à clínica e ao próprio médico", explica. "Enquanto não vierem essas respostas, o processo não pode avançar."



Mas, recebidas essas respostas, pode ser necessário pedir mais informações, nomeadamente, pareceres a colégios de especialidade ou a sociedades e associações. Só então a proposta de decisão sobre o processo é levada a uma reunião plenária, com todos os elementos do Conselho Disciplinar, para se decidir se há uma sanção disciplinar ou se o processo é arquivado.



As sanções disciplinares previstas são a advertência, a censura, a suspensão até ao máximo de 10 anos e a expulsão.



Decisão entre três a seis meses

Além de trabalhar de forma voluntária e fora do seu horário de trabalho, este Conselho Disciplinar não está sujeito a prazos, o que significa que o tempo de resolução dos casos é muito variável – pode ir desde semanas a vários anos, dependendo também da complexidade do caso.



O grupo reúne-se sempre às terças-feiras, às 18h, para discutir os casos em análise, e na primeira terça-feira de cada mês há uma reunião plenária, com a maioria ou a totalidade dos membros, para discutir os processos sobre os quais já existe uma decisão.



Segundo a Ordem dos Médicos, no Sul – que vai do oeste ao Algarve e inclui as ilhas – há 1466 processos pendentes. "Tem havido um aumento substancial das reclamações nos últimos anos", diz Carlos Pereira Alves.



Sobre os cinco processos pendentes contra o médico Artur Carvalho, e que foram objecto da reunião do conselho da passada terça-feira, 22 de Outubro, o especialista garante que vai haver uma decisão nos próximos meses. "A suspensão preventiva tem um tempo máximo de seis meses. Teremos de resolver estes casos nos próximos três a seis meses", assegura à SÁBADO.