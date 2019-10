"Sou a informar que em face da falsidade e da gravidade das declarações proferidas pelo Sr. Manuel Rodrigues, esposa e filho, constantes do nº anterior da v/ revista, fui forçado a mandatar advogado a quem conferi todos os poderes para defesa dos meus direitos pessoais e empresariais com vista a ser ressarcido de todos os danos causados", lê-se na resposta enviada por escrito.





É um primeiro passo para uma guerra que está longe de terminar. Domingos Névoa e Manuel Rodrigues, os dois sócios da Bragaparques que estão num processo de separação do império milionário, chegaram a um acordo na passada sexta-feira: uma nova composição do Conselho de Administração da empresa que garante paridade de decisão a Rodrigues."A composição da Administração da Bragaparques mudou. Eu estava como Presidente do Conselho de Administração (CA), e o senhor Domingos Névoa e a sua esposa Florinda Névoa eram ambos administradores. Bastavam as assinaturas de dois administradores para vincular a empresa. Era uma situação que não poderia continuar por mais tempo, porque havia um desequilíbrio da representação acionista no conselho de administração", explicou Manuel Rodrigues, em resposta escrita àCom esta novo acordo, Manuel Rodrigues consegue paridade nas decisões da Bragaparques. A nova composição do CA é a seguinte: Manuel Rodrigues, Luís Teles (um gestor da confiança de Rodrigues), Domingos Névoa e o seu filho mais velho, Bruno Névoa.Antes, Rodrigues estava sozinho no CA com Domingos Névoa e a sua esposa Florinda. Este "desequilíbrio" no CA terá sido um dos motivos que provocou o conflito inicial. Em entrevista dada à SÁBADO na edição de 17 de outubro , Manuel Rodrigues diz que exigiu em 2013 a Domingos Névoa que a sua mulher, Fernanda Serino, fizesse parte do CA, tanto na Carclasse como na Bragaparques. "Decidi fazer pressão. Eu disse ao Sr. Névoa: ‘A tua mulher já fez muitos mandatos, e o nosso acor-do verbal era o de mudar. Acabou. A minha esposa também tem de fazer parte.’ Se eu soubesse o que sei... Mas isto da confiança...", lamentou o empresário. Domingos Névoa não terá aceitado a proposta do amigo. Perante a atitude "quero, posso e mando" do sócio, como descreve, Manuel Rodrigues fez um ultimato: "Ou a minha mulher vai para a administração ou então temos que tomar medidas e fazer as nossas divisões [de ativos]."Foi também este "desequilíbrio" no CA que terá levado às irregularidades apontadas por Rodrigues. Como bastavam apenas duas assinaturas do CA para vincular a Bragaparques, o empresário queixa-se que Domingos e Florinda Névoa houve "decisões muito graves que foram tomadas sem o meu conhecimento", entre eles o desvio de ativos da empresa. "Entre essas decisões encontram-se a movimentação de contas sem justificação (praticamente 900 mil euros) bem como a celebração, em 2019.07.10, de um contrato de compra e venda com a NOTABLEBALCONY (empresa detida pelo senhor Domingos Névoa) das participações sociais de que a Bragaparques é titular no capital das sociedades Geswater e Criar Vantagens", acrescenta ainda o sócio no email enviado àPara Manuel Rodrigues, o acordo alcançado com Névoa é "uma boa notícia". "Esta paridade obrigará a decisões por unanimidade", considera o empresário. "Agora [a Bragaparques] tem no seu órgão executivo uma adequada representação do seu capital, com dois administradores nomeados por cada uma das partes", acrescenta.Névoa não confirma nem desmente a informação do seu sócio: "Estou impedido de responder às questões colocadas, bem como prestar informações adicionais." A razão que o inibe de comentar revela como os ânimos não estão calmos entre sócios: Domingos Névoa nega todas as acusações de desvio de ativos de Manuel Rodrigues e garante à SÁBADO que enviou uma "intimação ao Sr. Manuel Rodrigues, esposa e filho para se retratarem quanto às falsas declarações".