Erros nas ecografias já custaram milhares a médicos e hospitais

A não deteção de malformações nos fetos aquando das ecografias em tempo de gravidez tem custado entre 7500 e 200 mil euros a médicos especialistas e hospitais. Segundo vários acórdãos de processos semelhantes ao que a família de Rodrigo, o bebé que nasceu sem olhos, sem nariz e sem metade do crânio, já interpôs em tribunal, que a SÁBADO consultou, as penas por danos morais, patrimoniais e não patrimoniais podem divergir nos valores.

Foi o caso de um bebé que, em 2006, nasceu às 38 semanas sem mãos nem braços, deformação nos pés, da língua, do nariz, das orelhas, da mandíbula e do céu-da-boca, depois de todas as ecografias feitas pela mãe durante o período de gestação terem apontado para que o mesmo nascesse sem malformações congénitas. Os pais avançaram para tribunal com uma queixa contra a clínica e o seu diretor, que fez as ecografias e os relatórios, bem como o médico que analisou mais tarde as mesmas.





A clínica em Matosinhos onde os exames foram alegou que as ecografias "apenas permitem uma avaliação fotográfica do instante/momento em que o exame é realizado, sem uma natureza definitiva", pelo que o que estas mostram não é a "absoluta realidade", no entanto em nenhum dos exames eram visíveis mãos ou antebraços, afirmou o Tribunal da Relação do Porto. Assim, pelos danos causados pelos erros no diagnóstico e a restrição do direito dos seus pais autodeterminar a sua vontade relativamente à gravidez, a clínica e o médico que fez as ecografias foram obrigados a pagar, cada um, 200 mil euros de indemnização.

Negar o direito ao aborto

Se soubesse que o seu filho iria nascer com uma incapacidade permanente global de 93%, Ana (nome fictício) teria abortado. Foi o que a mesma afirmou ao seu pai e ao seu sogro, e que ficou explícito no julgamento de cinco médicos envolvidos na sua gravidez, bem como da clínica onde foi acompanhada. No entanto, as malformações dos membros superiores e inferiores com que o bebé nasceu, e que são detetáveis às 12 semanas de gravidez, não lhe foram anunciadas por nenhum destes profissionais.

"Ela iria querer um filho são. Porque se soubesse, à partida, que o filho não era aí veriam todas as probabilidades, não é. Embora sendo contra o aborto iriam ver todas as probabilidades, então se vem uma criança que não vai ser perfeita, pronto, talvez, penso eu, que eles pensariam em abortar para tentar ver outra... outra criança!", apontou o avô da criança.





A decisão do Tribunal foi a de condenar apenas a clínica e um dos médicos ao pagamento de 35 mil euros, cada um, bem como as despesas que os pais vão ter de ter com a substituição das próteses da criança até aos 18 anos, um valor que não é apontado no acórdão da decisão do Supremo Tribunal.

Assim, e para além das consequências psicológicas do nascimento destes bebés, os tribunais enfatizam a restrição do direito de estes pais optarem por ter ao não o filho ao tomarem conhecimento das malformações que o mesmo já tenha na gravidez.

O choro e a preocupação com o futuro

Quando os médicos anunciaram a outro casal de pais, estes de Lisboa, que o seu filho tinha nascido sem dois dedos na mão esquerda, o braço esquerdo mais fino e curto que o direito e malformações num dos pés, o sofrimento tomou conta das suas vidas. A mãe terá passado todo o tempo do internamento, cinco dias, a chorar ininterruptamente, preocupada com o futuro do filho.

O bebé foi sujeito a várias intervenções cirúrgicas e à utilização de vários aparelhos de correção, principalmente para a correção do pé boto, mas nada resultou. Assim, as clínicas pagaram uma indemnização de 50250 euros. Menor foi ao valor recebido pelos pais da criança que nasceu sem a perna esquerda e com problemas de rins, coração e pulmão, problemas que tal como nos outros casos nunca apareceram nas ecografias. 7500 euros foi o montante pago pelo médico especialista pela "dor, choque e sofrimento" vividos pelos pais.