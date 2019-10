Médico de Setúbal esteve envolvido num caso que resultou na morte de um bebé

Ordem dos Médicos - fez o parto de uma grávida de alto risco. A bebé morreu seis meses depois. A mãe, Alexandra Santana, moveu um processo-crime contra o obstetra mas Artur Carvalho foi ilibado, revela o Público.

Em maio de 2007, no Hospital de Setúbal, o obstetra Artur Carvalho - agora suspenso pelaAlexandra Santana, na altura com 38 anos, deu entrada no Hospital de Setúbal por problemas de hipertensão. No final da gravidez, ficou internada e foi-lhe induzido o parto pela médica assistente. À noite, há várias horas em trabalho de parto mas sem dilatação suficiente, era Artur Carvalho quem estava de turno no serviço de urgência."Dêem-lhe chazinho, bolachas e um comprimido para as dores, que amanhã a médica dela resolve", disse o obstetra depois de a mulher se queixar de dores anormalmente fortes e de pedir uma cesariana.

"Consegui aguentar a gravidez mais umas semanas, mas comecei novamente com episódios de pré-eclâmpsia e tive de ser internada. Na altura, resolveram induzir-me o parto, fiquei com muitas dores. Queixei-me. O trabalho de parto não se desenvolvia, o médico resolveu dar-me chá e bolachas e comprimidos para as dores para ficar para o dia seguinte, para a minha médica resolver, se continuava com a indução ou se fazia uma cesariana", contou à SIC.

Já de madrugada, um enfermeiro percebeu que o feto deixara de ter batimento cardíaco, altura em que foi realizada uma cesariana de urgência. Por ter ocorrido uma rutura interina, a bebé nasceu inanimada e com graves problemas de saúde por ter ficado asfixiada dentro da barriga."Conseguimos salvar-lhe o útero", disse no final Artur Carvalho à mulher. A bebé, que foi transferida para a Maternidade Alfredo da Costa, morreu seis meses depois.Alexandra Santana moveu um processo-crime contra a médica assistente e contra o obstetra. Mas este não chegou sequer a julgamento por falta de indícios suficientes da prática de crime. A mulher processou depois o hospital no tribunal cível, num processo no qual os médicos estavam implicados, mas tudo terminou em absolvição em 2017. Inclusivamente, em 2008, o colégio de obstetrícia da Ordem dos Médicos concluiu que tinha sido feita uma "terapêutica correta e adequada", que permitira "a sobrevivência" da mãe e da filha - esta última "infelizmente com sequelas graves".Sara está à beira de completar seis anos de vida. Bruno já fez 21. Não se conhecem, mas têm um elo em comum. Ambos nasceram com problemas físicos que o médico Artur Carvalho não detetou nas ecografias. O mesmo obstetra que não viu as malformações em Rodrigo, o bebé sem rosto.As denúncias contra o médico continuam a aumentar. Leia as histórias no Correio da Manhã. O Conselho Disciplinar Regional do Sul (CDRS) da Ordem dos Médicos decidiu suspender preventivamente o obstetra envolvido no caso do bebé que nasceu em Setúbal com malformações graves.A informação foi avançada na terça-feira à Lusa por fonte oficial da Ordem dos Médicos.Segundo a mesma fonte, o Conselho Disciplinar deliberou "instaurar um procedimento de suspensão preventiva" do médico Artur Carvalho.Em comunicado divulgado após a reunião de terça-feira em Lisboa, na qual foram analisados vários processos pendentes contra o médico obstetra Artur Carvalho, incluindo o caso do bebé que nasceu com malformações no dia 7 de outubro, em Setúbal , o CDRS justifica a decisão com a "gravidade das infrações imputadas ao médico arguido nos vários processos e aos indícios muito fortes de que efetivamente as cometeu".O documento refere ainda o "desprestígio" que a conduta do médico acarreta para a profissão "ao pôr em causa a confiança na qualidade dos serviços médicos obstétricos prestados em Portugal"."Tendo também em consideração o risco da continuação por parte do médico arguido da sua conduta, foi deliberada pelo Conselho Disciplinar Regional do Sul a suspensão preventiva do Dr. Artur Fernando Silvério de Carvalho, nos termos do artigo 33.º do Regulamento Disciplinar dos Médicos, com base em proposta do relator", acrescenta o comunicado, salientando que o processo disciplinar foi instaurado com a concordância de todos os membros daquele órgão disciplinar.