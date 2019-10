Quem são os médicos que suspenderam Artur Carvalho?

A decisão de suspender preventivamente, por seis meses, o médico Artur Carvalho – o obstetra que, alegadamente, não detetou as malformações de Rodrigo, o bebé que nasceu sem olhos, nariz e parte do crânio – foi tomada na última terça-feira, dia 22, pelo Conselho Disciplinar Regional do Sul da Ordem dos Médicos.





Mais concretamente, por um grupo de 17 médicos – e outros três suplentes –, que têm autonomia em relação à Ordem dos Médicos para decidir o que lhe vai acontecer. Mas quem são estas pessoas?Há apenas dois especialistas em ginecologia e obstetrícia (a área sobre a qual recaem as queixas em causa): Carlos Luís Galvão Oliveira da Ponte e Eunice Maria Filipe Alves Capela. O presidente, Carlos Pereira Alves, é especializado em cirurgia vascular e geral e há quatro nomes ligados à pediatria: dois especialistas em cuidados intensivos pediátricos (entre os quais, o pediatra Paulo Oom), um neurocirurgião pediátrico e uma neonatologista.Da lista constam ainda médicos de especialidades tão díspares como medicina geral e familiar, medicina interna, estomatologia, anestesiologia, reumatologia, oftalmologia e urologia. Há três nomes que constam como "não especialistas" – o que pode ter três explicações: podem ser médicos sem especialidade, a fazer o internato ou até especialistas que ainda não regularizaram a documentação da sua cédula profissional.Nenhum destes médicos está a tempo inteiro no Conselho Disciplinar. "Eles trabalham pro bono e analisam processos à noite e ao fim de semana", disse ao Público o antigo bastonário e agora presidente do Conselho Superior da Ordem dos Médicos, José Manuel Silva.Este organismo funciona como uma espécie de tribunal, ou seja, tem independência e autonomia para tomar decisões. Segundo o Regulamento Disciplinar dos Médicos, as sanções disciplinares previstas podiam variar entre uma advertência, à censura, suspensão até 10 anos ou até expulsão.A suspensão só "é aplicável aos casos de infrações graves, praticadas com negligência grosseira ou dolo eventual, e consiste no afastamento total do exercício da medicina durante o período de aplicação da sanção", lê-se no regulamento.A medida aplicada a Artur Carvalho, para já, tem apenas caráter preventivo e teve por base "a gravidade das infrações imputadas ao médico nos vários processos" e nos "índicios muito fortes de que efetivamente as cometeu". Teve também em consideração que o arguido não deu "quaisquer respostas" e que há "risco da continuação desta conduta", segundo o comunicado divulgado pelo Conselho Disciplinar Regional do Sul da Ordem dos Médicos.O obstetra não pode agora fazer nenhum ato médico durante seis meses, nem sequer passar uma receita, porque está temporariamente sem título profissional.