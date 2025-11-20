Ordem dos Advogados arquiva averiguação à Spinumviva por suspeitas de procuradoria ilícita

"Não se verificam indícios suficientes da prática do crime", explica o bastonário João Massano.

A Ordem dos Advogados arquivou o processo de averiguações às suspeitas de procuradoria ilícita relacionadas com a Spinumviva, a empresa da família do primeiro-ministro, Luís Montenegro, avançou a CNN Portugal.



João Massano arquiva averiguação à Spinumviva

Numa nota enviada ao mesmo canal, o bastonário João Massano, explica que "não se verificam indícios suficientes da prática do crime".

"O Bastonário e o Conselho Geral da Ordem dos Advogados reafirmam o seu compromisso com a legalidade, a ética e o rigor na defesa dos interesses da advocacia e informam que esta decisão foi tomada em plena conformidade com as normas estatutárias e legais vigentes", lê-se ainda no comunicado.

A averiguação foi aberta em março pela anterior bastonária. Em causa estavam suspeitas da Spinumviva ter praticado atos jurídicos que só poderiam ter sido praticados por um advogado ou uma sociedade de advogados.