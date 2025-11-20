Sábado – Pense por si

Portugal

Ordem dos Advogados arquiva averiguação à Spinumviva por suspeitas de procuradoria ilícita

Luana Augusto
Luana Augusto 20:10
Capa da Sábado Edição 18 a 24 de novembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 18 a 24 de novembro
As mais lidas

"Não se verificam indícios suficientes da prática do crime", explica o bastonário João Massano.

A Ordem dos Advogados arquivou o processo de averiguações às suspeitas de procuradoria ilícita relacionadas com a Spinumviva, a empresa da família do primeiro-ministro, Luís Montenegro, avançou a CNN Portugal.

João Massano arquiva averiguação à Spinumviva
João Massano arquiva averiguação à Spinumviva

Numa nota enviada ao mesmo canal, o bastonário João Massano, explica que "não se verificam indícios suficientes da prática do crime".

"O Bastonário e o Conselho Geral da Ordem dos Advogados reafirmam o seu compromisso com a legalidade, a ética e o rigor na defesa dos interesses da advocacia e informam que esta decisão foi tomada em plena conformidade com as normas estatutárias e legais vigentes", lê-se ainda no comunicado.

A averiguação foi aberta em março pela anterior bastonária. Em causa estavam suspeitas da Spinumviva ter praticado atos jurídicos que só poderiam ter sido praticados por um advogado ou uma sociedade de advogados.

Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Crime lei e justiça Crime CNN Portugal João Massano Luís Montenegro
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Ordem dos Advogados arquiva averiguação à Spinumviva por suspeitas de procuradoria ilícita