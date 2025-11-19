Sábado – Pense por si

Portugal

Três alunos feridos por rebentamento de petardos em escola de Lisboa

Lusa 15:25
Alerta para o incidente na escola Josefa de Óbidos foi dado às 13h.

Três alunos ficaram hoje feridos pelo rebentamento de petardos na Escola Básica e Secundária Josefa de Óbidos, em Lisboa, que terão sido lançados por outros dois estudantes daquele estabelecimento de ensino, informou a PSP.

Alunos feridos por petardos na Escola Josefa de Óbidos, em Lisboa
Alunos feridos por petardos na Escola Josefa de Óbidos, em Lisboa Medialivre

Fonte do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da Polícia de Segurança Pública (PSP) disse à Lusa que os dois alunos suspeitos de terem lançado os petardos foram identificados.

A mesma fonte explicou que o alerta para o rebentamento de petardos na escola foi dado cerca das 13h, tendo a polícia acorrido ao local.

Três alunos ficaram feridos, um num braço, outro nos ouvidos e o terceiro na cabeça, não adiantando a fonte a gravidade dos ferimentos, dado que não foram chamados meios de socorro ao local, tendo aqueles estudantes sido transportados pelos pais, desconhecendo se terão ido ou não ao hospital.

Os alunos suspeitos de terem lançado os petardos têm 15 e 17 anos, acrescentou.

