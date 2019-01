Em Bragança e na Guarda serão registadas temperaturas mínimas de 2 e um grau negativos. O restante país oscila entre os 0 e os 7 graus de temperatura mínima.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para este sábado "tempo frio com céu limpo" e um "acentuado arrefecimento noturno com formação de geada".



Em Bragança e na Guarda serão registadas temperaturas mínimas de 2 e um grau negativos. O restante país oscila entre os 0 e os 7 graus de temperatura mínima.



Todo o Portugal continental contará com avisos amarelos de frio estando as temperaturas máximas previstas entre os 16, no Algarve, e os 6 na Guarda.



As ilhas não terão alertas de frio extremo estando previsto para o arquipélago dos Açores "períodos de céu muito nublado com boas abertas e aguaceiros fracos" com o arquipélago da Madeira a seguir a mesma tendência.