A auditoria feita aos problemas do Citius, o sistema informático de gestão da Justiça, foi classificada como "confidencial" pela Inspeção-Geral das Finanças (IGF). Apesar de os problemas se terem registado durante 44 dias em 2014, os trabalhos só arrancaram em meados de 2015 e nunca foram conhecidas conclusões.

De acordo com o jornal Público, a classificação dos documentos foi feita depois de uma decisão no Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa que defendia o acesso ao documento.

A decisão da IGF data de 22 de novembro de 2018. "O acesso ao processo de auditoria permitiria o conhecimento antecipado a informações sobre as vulnerabilidades do sistema tecnológico e administrativo da Justiça (Citius) com os riscos de prejudicar, influenciar ou impedir o normal funcionamento das instituições públicas no domínio da Justiça", indica a mesma.