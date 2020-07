Benfica SAD, Vieira e Soares de Oliveira constituídos arguidos por alegada fraude fiscal

despesas justificadas com pagamentos de serviços que alegadamente nunca foram prestados ao Benfica.



O jornal desportivo A Bola avançou esta terça-feira que Luís Filipe Vieira, a Benfica SAD e a Benfica Estádio terão sido constituídos arguidos no âmbito da Operação Saco Azul. Segundo apurou a SÁBADO junto de fonte conhecedora do processo, a investigação estava há cerca de dois anos nas mãos da Polícia Judiciária, numa equipa mista que contou com o auxílio da Autoridade Tributária depois de a Unidade de Informação Financeira daquela polícia ter comunicado a existência de operações suspeitas e alertado para uma empresa de consultoria informática que beneficiava de créditos avultados provenientes de empresas do Grupo Benfica. Em causa estariam 2 milhões e 200 mil euros.



Na sequência dessa investigação, a Autoridade Tributária terá conseguido apurar que 1,8 milhões terão saído das contas da Benfica, SAD, durante seis meses, para pagamento de serviços que alegadamente nunca foram prestados a uma empresa de consultoria informática. Foram realizadas, pela Polícia Judiciária, buscas no clube, tendo sido analisados documentos na tentativa de encontrar crimes de fraude fiscal e branqueamento de capitais.



Com Diogo Barreto e Sara Capelo





A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) confirmou esta terça-feira que a SAD do Sport Lisboa e Benfica, a Benfica Estádio – Construção e Gestão de Estádios, S.A., o presidente das "águias", Luís Filipe Vieira, bem como o administrador Domingos Soares de Oliveira foram constituídos arguidos pela alegada prática de um "crime de fraude fiscal qualificada".De acordo com comunicado da mesma CMVM, o Benfica obteve em 2016 e 2017 uma vantagem patrimonial indevida no valor de cerca de 600 mil euros, relacionada com