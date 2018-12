Os protestos dos "coletes amarelos" em Portugal está marcado para esta sexta-feira, dia 21 de Dezembro, em Portugal. O Movimento Coletes Amarelos Portugal (MCAP) indicou vários pontos de concentração por todo o país, que pode ver neste mapa:

Mapa

A porta-voz do Movimento Coletes Amarelos Portugal (MCAP), Ana Vieira, disse esperar o máximo de pessoas possível no protesto de sexta-feira, de modo a "amplificar o descontentamento" que considera existir entre a população.



"Queremos juntar todas as vozes portuguesas. O que nós pretendemos com a nossa página é juntar o máximo de pessoas possível, para que todas tenham a sua voz. Amplificar o descontentamento da população que é real", referiu Ana Vieira, em declarações à agência Lusa.



Ana Vieira explicou que o objectivo principal do protesto é fazer com que os cidadãos portugueses sejam ouvidos pelos governantes, relatando que o MCAP ainda não foi contactado por qualquer membro do Governo.











A declaração da porta-voz surge após uma actualização do manifesto divulgado na quarta-feira, em que foram retirados os dados quantitativos das reivindicações, como o aumento do salário mínimo, uma decisão que, segundo Ana Vieira, foi tomada por unanimidade dos membros do movimento.



De momento, vários movimentos estão a convocar os cidadãos através da redes sociais para saírem à rua em vários pontos do país na próxima sexta-feira, tentando imitar o movimento dos "coletes amarelos" de França, mas sem violência.