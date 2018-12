Canceladas cinco ligações aéreas entre Lisboa, Porto, Faro e Gatwick

Esta manhã, até às 10h30, foram cancelados um voo da TAP e outro da easyjet com destino e origem em Gatwick, periferia de Londres.

Fonte da ANA -- Aeroportos de Portugal adiantou que hoje de manhã, até às 10:30, foram cancelados um voo da TAP e outro da easyjet com destino e origem em Gatwick, periferia de Londres.



"Temos ainda dois voos, também da TAP e easyjet, com origem e destino a Gatwick, cancelados no Porto e outro em Faro (chegada de um voo da easyjet)", adiantou a mesma fonte.



O aeroporto de Gatwick, na periferia de Londres, encerrou a pista na quarta-feira à noite na sequência do avistamento de dois drones nas proximidades do terminal aéreo.



De acordo com o aeroporto, as aterragens e descolagens foram suspensas às 21:00 de quarta-feira, depois de dois drones terem sido avistados perto da pista, embora esta tenha sido reaberta por cerca de 45 minutos na madrugada de hoje.



Muitas aeronaves foram desviadas para outros aeroportos, incluindo Paris e Amesterdão, enquanto as autoridades aeroportuárias pediram aos passageiros que contactassem as suas companhias aéreas para se informarem sobre a situação dos voos.



O aeroporto já garantiu estar a trabalhar com as companhias aéreas para "oferecer aos passageiros estadia em hotéis" ou alternativas de viagem.



Estima-se que 2,9 milhões de pessoas passem por este aeroporto durante a actual temporada de férias.