António Costa chumba no polígrafo do Bloco

Catarina Martins é clara: António Costa atribuiu-lhe uma declaração que nunca fez sobre a vontade de vir a negociar com um outro líder do PS depois das legislativas. "Num momento infeliz da entrevista à RTP, António Costa atribuiu-me declarações que nunca fiz, nem farei, sobre o futuro da liderança do PS", escreveu a coordenadora do BE, nas redes sociais.

O desmentido é firme, mas vem com uma segunda parte, na qual Catarina reafirma a disponibilidade para negociar à Esquerda uma solução de Governo, tal como fez na noite das eleições de 2019.

"Depois das eleições, é com António Costa que espero negociar soluções. E vou debatê-las na campanha, mesmo que isso atrapalhe o apelo à maioria absoluta", escreveu Catarina Martins, deixando claro o discurso dos bloquistas para as legislativas.