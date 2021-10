OE2022: PCP vai votar contra na votação na generalidade. Crise política à vista

Jerónimo acusa o Governo de "não querer acompanhar" o partido e de se recusar a resolver problemas do país. Voto contra significa que a proposta do Governo será chumbada no Parlamento. Comunistas dizem que "seria quase um golpe de magia" voltar à mesa de negociações.

O PCP anunciou esta segunda-feira que vai votar contra na votação na generalidade do Orçamento do Estado para 2022, abrindo caminho ao chumbo da proposta do Governo e a uma crise política.



Depois de uma reunião do Comité Central este domingo, Jerónimo de Sousa acusou o Governo de se recusar a resolver os problemas do país, como a habitação, a mobilidade e a fiscalidade. "Passada a pandemia, não é compreensível que sendo possível dar uma resposta, ela seja adiada", pedindo uma "resposta global" para o OE2022.



Apesar do dirigente comunista considerar que o partido "não prescinde de lutar", Jerónimo não fez qualquer menção sobre se este sentido de voto é reversível até quarta-feira, dia até quando as negociações com o Governo vão durar.