OE2021: PAN anuncia no domingo como vai votar orçamento

O partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) anuncia no domingo como vai votar o Orçamento do Estado de 2021 (OE2021), revelou hoje o PAN.

A posição do PAN, que tem três deputados, será divulgada às 18:30, na sede nacional do partido, em Lisboa, duas horas antes de o Bloco de Esquerda anunciar o seu sentido de voto, pelas 20:30, no final de uma reunião da mesa nacional.

A votação do OE2021, na generalidade, está agendada para quarta-feira, na Assembleia da República.