Obras de João Rendeiro: faltam 15 e há um Amadeo desaparecido

Nas buscas feitas à casa de João Rendeiro, para proceder à apreensão das 124 obras arrestadas que se encontravam à guarda do banqueiro, a Polícia Judiciária não encontrou quinze. Segundo o jornal Expresso, duas outras não correspondem à descrição feita em 2010, quando se lavrou o auto de apreensão.







As 124 obras tinham sido apreendidas para garantir o pagamento de indemnizações aos lesados do Banco Privado Português (BPP).O jornal Público indica ainda que não se sabe o paradeiro de um quadro de Amadeo de Souza Cardoso que pertencia a Rendeiro e não surge no auto de apreensão, com o título Cabeça Heráldica. Além disso, um quadro de Paula Rego intitulado Cães de Barcelona também está desaparecido. Estas duas obras foram adquiridas por Rendeiro antes do arresto, mas não constam dos documentos escritos pelas autoridades.