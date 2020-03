Não podemos desmobilizar.

Portugal regista hoje 120 mortes associadas à covid-19, mais 20 do que no sábado, e 5.962 infetados (mais 792), segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

"Este vírus é muito inteligente", garantiu Graça Freitas. "Isto não é coisa de uma quinzena, não é dois ou três meses. Até haver vacina, esta situação vai durar meses e vamos tentar baixar a pressão do virus. Que se vai tentar replicar entre pessoas, só se replica em células de pessoas e vai tentar fazer o seu percurso."Em conferência de imprensa, a diretora-geral de Saúde voltou a referir-se ao "planalto" de incidência máxima do coronavírus, e ao que "tudo aponta" se espera no final de maio. "Estas projeções são feitas com base no que acontece todos os dias.""Os casos sao usados pelo Ministério como indicação de que tipo de planeamento, esforços, recursos, devem ser aplicados em cada semana e em cada sítio. Os portugueses têm que entender que não estamos a determinar nada. Depende de nós contrariar a atividade de um vírus que é muito inteligente, agressivo na forma como se transmite e que origina uma doença grave.Temos que contrariar a dinâmica do vírus", frisou.