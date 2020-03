Graça Freitas voltou a referir-se sobre os testes à Covid-19 . "Podem estar negativos naquele dia e não estar daí a dois ou três dias. Não tenhamos a ilusão que basta fazer testes. É importante testar com critérios", afirmou a diretora-geral da Saúde."Antes do teste há uma coisa muito importante. O Instituto de Saúde Ricardo Jorge garante a qualidade dos testes e não podemos abrir mão da qualidade dos testes. Temos que saber o que fazer. Os testes negativos dão falsa segurança e podem fazer relaxar os hábitos de distanciamento social durante semanas, durante meses. Os testes não devem descurar outras medidas", afirmou Graça Freitas.A ministra da Saúde também foi questionada acerca de um possível cordão sanitário em alguns concelhos no norte do País, onde se regista a maioria dos casos. "As medidas de saúde pública devem ser proporcionais em função das circunstâncias. A ponderação está a ser feita", respondeu.Na conferência de imprensa, foi dada ainda a indicação que as pessoas que recebam a prescrição via SMS para fazer o teste, devem ficar em casa e entrar em contacto com os laboratórios. O teste será agendado num curto espaço de tempo de acordo com a disponibilidade do laboratório.