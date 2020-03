Graça Freitas, a diretora-geral da Saúde, afirmou em conferência de imprensa este domingo que ainda se vai apurar a causa de morte da criança de 14 anos que estava infetada com o novo coronavírus.





Freitas referiu-se à "situação complexa do seu estado clínico habitual, o que aconteceu nas últimas 24 horas". O jovem morreu este domingo, após ser hospitalizado no hospital da Feira no sábado. "Tem teste que é Covid positivo, mas a sintomatologia com que foi admitido pode indiciar outro tipo de patologia.""Tem Covid, o que não impede de não ter outras situações graves e infecciosas que estão a ser investigadas", afirmou Graça Freitas. O jovem tinha psoríase, "umquadro de base que levava à imunosupressão", ou seja, enfraquecia o sistema imunitário."Tem que ser analisado", considerou Freitas.Além do jovem de 14 anos, morreram mais 19 pessoas nas últimas 24 horas: a sua morte não entrou no último boletim diário.