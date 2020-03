Coronavírus: “Testar, isolar, proteger e tratar” são as prioridades do Governo

António Lacerda Sales,

140 mortes associadas à covid-19, mais 21 do que no domingo, e 6.408 infetados (mais 446). Lembrou ainda que há 43 casos recuperados e 164 pessoas internadas na unidade de cuidados intensivos.

Confirmou ainda que chegarão esta segunda-feira 700 mil respiradores e 200 mil testes. O governante declarou ainda que a reserva nacional recebeu, na semana passada, mais de 66 mil testes, 5,2 milhões de máscaras cirúrgicas e 1,2 milhões de respiradores FFP2 entre outros equipamentos de proteção individual.Revelou ainda que a 25 de Março foram feitos mais de cinco mil testes, mostrando um gráfico com os dados disponíveis, lembrando que o Governo aumentou "a capacidade de testes", agradecendo ainda a ajuda do setor privado. "A capacidade laboratorial tem aumentado ao longo da epidemia" de covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, com um "crescimento expressivo do número de testes" desde 15 de março, tendo no dia 25 de março sido analisadas 5.100 amostras, disse o secretário de Estado na conferência de imprensa diáriaSales relembrou que os idosos são a população mais exposta aos riscos deste vírus.Deixou por fim uma palavra aos profissionais de saúde "não só aos que estão na primeira linha de combate ao coronavírus", mas sim a todos os que têm ajudado neste período.