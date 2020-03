Já foram detidas 70 pessoas por crimes de desobediência

As forças de segurança detiveram 70 pessoas por crime de desobediência desde o início o estado de emergência, em 22 de março, decretado devido à doença covid-19, informou, este domingo, o Ministério da Administração Interna.

Em comunicado, o gabinete tutelado por Eduardo Cabrita, com dados até às 18h00 deste domingo, revela que foram ainda encerrados 1546 estabelecimentos por incumprimento das normas estabelecidas.

Os dados divulgados, nota o comunicado do MAI, não contemplam as operações de fiscalização rodoviária, ou outras, realizadas ao longo do fim de semana.

"O Ministério da Administração Interna, perante a imperiosa necessidade de todos contribuírem para conter o contágio da COVID-19, insiste no cumprimento rigoroso das medidas impostas pelo Estado de Emergência", lê-se ainda no comunicado.

Segundo a Direção Geral da Saúde, em Portugal já morreram 119 pessoas, havendo 5.962 infetados. Desde o dia 1 de janeiro, registaram-se 38.042 casos suspeitos, dos quais 5.508 aguardam resultado laboratorial. O boletim epidemiológico indica também que há 26.572 casos em que o resultado dos testes foi negativo e que 43 doentes recuperaram. A DGS regista ainda 17.785 contactos em vigilância pelas autoridades.