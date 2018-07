O Governo define as alterações ao regime de Acção Social Escolar como "meio de combate às desigualdades sociais e promover o rendimento escolar de todos os alunos, reforçando as condições para que tal seja possível. Algumas delas vão afectar as refeições distribuídas nos estabelecimentos educativos já no início do ano escolar, em Setembro.

Segundo o despacho publicado em Diário da República, esta terça-feira, a distribuição de fruta gratuita passa a acontecer também na educação pré-escolar, que se junta assim aos alunos dos 1º aos 4º anos do ensino básico.

Fica também definido que os estabelecimentos de educação pré-escolar e dos alunos do 1º ciclo públicos vão passar a disponibilizar uma alternativa ao leite de vaca. Passa a ser possível escolher leite sem lactose ou uma bebida vegetal – neste último caso, haverá uma quota de 5% o que obriga os pais a avisarem a escola que desejam que a referida bebida seja dada aos seus filhos.

O Governo decidiu ainda estender a todos os estabelecimentos de ensino público as refeições escolares para alunos beneficiários da acção social escolar, nas férias do Natal e da Páscoa. Actualmente, a medida era aplicada apenas nos estabelecimentos estatais integrados no Programa dos Territórios Educativos de Intervenção Prioritária.

O despacho do Governo indica ainda que as despesas dos apoios sociais às visitas de estudo serão adiantadas às escolas consoante o plano de visitas apresentado. Esta medida tem por objectivo responder a "sugestões e pedidos das escolas e visa deixar de representar "uma limitação à efectiva participação dos alunos beneficiários da Acção Social Escolar" nessas visitas. No escalão 1 do regime ASE, que abrange os mais desfavorecidos, os alunos têm direito a alimentação comparticipada a 100% e a 20 euros para visitas de estudo. Nos alunos de 1º e 2º ciclo os livros são gratuitos e são dados 16 euros para compra de material escolar. Já no secundário, os alunos com este apoio recebem 147 euros para comprar os manuais.