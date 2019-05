Protocolo com sete associações da indústria alimentar é assinado esta quinta-feira e permite a redução de sal, açúcar e gorduras trans em alimentos como cereais, iogurtes, pão, sopas ou batatas fritas.

A Direção-Geral de Saúde (DGS) assina esta quinta-feira um acordo com sete associações da indústria alimentar e distribuição para reduzir as quantidades de sal, açúcar e gorduras trans em 2000 alimentos desde cereais, a iogurtes, pão, sopas prontas a comer ou batatas fritas. De acordo com o Público, as negociações levaram mais de um ano, depois do Governo ter chegado a dizer que estas estariam fechadas em junho de 2018.

Os protocolos assinados, indica a TSF citando o Ministério da Saúde, estão a Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED, que representa os supermercados), a Federação das Indústrias Portuguesas Agroalimentares (FIPA), a Associação Nacional dos Industriais de Gelados Alimentares, Óleos, Margarinas e Derivados (ANIGOM), a Associação Nacional Comerciantes Industriais Produtos Alimentares (ANCIPA), a Associação Nacional dos Industriais de Laticínios (ANIL), a Associação Portuguesa de Produtores de Flocos de Cereais (AFLOC) e a Associação Portuguesa de Bebidas Refrescantes Não Alcoólicas (PROBEB).

Maria João Gregório, diretora do Programa Nacional para a Alimentação Saudável da DGS, afirmou ao Público que este foi um "processo complexo" e que estão englobadas "várias categorias de produtos alimentares". "Conseguimos assegurar que este processo vai implicar a reformulação dos produtos que representam pelo menos 80% do total de vendas de cada categoria", refere.

A dirigente avança que nos açucares, os alimentos afetados pelo novo acordo são os cereais de pequeno-almoço, os refrigerantes, os néctares de fruta, os iogurtes e os leites com chocolate. Batatas fritas, outros aperitivos, o pão e refeições prontas a comer verão o seu sal reduzir.

As metas têm como alvo o ano de 2022, com algumas a serem alcançadas apenas daqui a quatro anos. Maria João Gregório indicou ao jornal que, na maioria, os produtos irão ver o seu açúcar reduzido em 10% até 2022, com a mesma percentagem de redução no sal em relação a cereais e pizzas. As batatas fritas verão uma redução de sal até 12%.