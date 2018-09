Há escolas que questionam o sistema e que usam as paixões de cada aluno como porta de entrada para as aprendizagens.

Não há toques de campainha, não há testes, os alunos não estão agrupados por idades e as aulas não são blocos de horas em que o professor debita matéria para uma turma. As crianças trabalham em grupo, aprendem ao fazerem pesquisas, projectos, apresentações – e a brincar.



Acima de tudo, nestas escolas que fogem ao convencional, cada aluno é visto como único e o ensino é adaptado aos interesses e ao ritmo de cada um. A ideia por trás desta revolução é uma só: todas as crianças nascem a querer aprender e o que trava isso é a rigidez do sistema escolar.

Falamos da Expression Alternative International School, em Penamacor, onde os pais também dão aulas. Uma escola multicultural, em que o português é leccionado como segunda língua e o inglês como primeira. Damos a conhecer a Escola da Ponte, em Santo Tirso, que em 1976 começou a afastar-se dos métodos clássicos de ensino, para educar para a cidadania.



Os exemplos não faltam, por isso, fomos a Sesimbra conhecer a Escola Tom da Terra, onde se brinca livremente na natureza. Já em Matosinhos, na Escola Scholé os alunos os protagonistas na busca do conhecimento, numa sala sem carteiras individuais, para que aprendam a pedir ajuda ao amigo antes de o fazerem com o orientador.



