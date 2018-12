O presidente do sindicato da PSP olha com "preocupação" para a possibilidade de "envolvimento de elementos policiais em organizações criminosas", no âmbito da Operação Ferrocianeto.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) desencadeou esta quarta-feira a Operação Ferrocianeto para deter os responsáveis pelo furto de 57 armas Glock da PSP em Janeiro de 2017, onde foram detidos dois polícias. O presidente do da Associação Sindical dos Profissionais de Polícia (ASPP/PSP), Paulo Rodrigues, olha com "preocupação" para a possibilidade de "envolvimento de elementos policiais em organizações criminosas".



À SÁBADO, o sindicalista explica que esta situação "é daquelas que nós preferíamos que não existissem - muito menos directo ou indirectamente ligado às policias". "É este o tipo de criminalidade que combatemos todos os dias. Olhamos para a possibilidade com muita preocupação, olhamos incrédulos", lamentou.



As diligências da investigação desta quarta-feira, uma acção conjunta da PSP e do Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP), abrangeu Norte a Sul do país, especificamente os concelhos de Vila Nova de Gaia, Gondomar, Mafra, Abrantes, Alvaiázere, Sintra, Cascais, Oeiras, Lisboa, Almada e Albufeira. Das 15 buscas domiciliárias e quatro não domiciliárias, resultaram sete detidos, dois deles agentes da PSP. Os polícias estarão envolvidos numa organização criminosa.



"Quando há criminalidade organizada noutros países, é porque se deixou enraizar. E isso deixa-me preocupado", lamenta.



O furto das armas foi detectado em Janeiro de 2017, quando uma das armas foi apreendida no Porto a um traficante de droga. Foi detectado o desaparecimento, do armeiro da sede da Polícia de Segurança Pública (PSP), de 57 armas "glock" após a apreensão de uma arma de fogo da polícia durante uma operação policial que decorreu no Porto. Outras três armas foram detectadas, posteriormente, pelas autoridades espanholas em Ceuta.



Na altura foram suspensos os dois agentes responsáveis pela listagem das armas, aberto um inquérito e uma comunicação ao Ministério Público para efeitos de investigação criminal.