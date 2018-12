O juiz de instrução João Bártolo mantém as medidas de coação ao ex-director da Polícia Judiciária Militar, o coronel Luís Vieira, e João Paulino.

O ex-director da Polícia Judiciária Militar, o coronel Luís Vieira, e João Paulino vão continuar em prisão preventiva.



De acordo com um despacho emitido no final da semana passada, citado pelo jornal Observador, o juiz de instrução João Bártolo mantém as medidas de coação por "inexistir alterações aos pressupostos que determinaram" prisão preventiva.



No caso de João Paulino, o único civil a ser detido pela PJ, continuará detido por "perigo de continuação da actividade criminosa e de fuga".



Quanto ao inspector Vasco Brazão, ex-porta-voz da PJ Militar, ficará em prisão domiciliária, sem pulseira electrónica.



Recorde-se que esta segunda-feira, dezenas de inspectores da Judiciária fizeram buscas e detiveram os principais suspeitos do furto de material. Entre os novos detidos encontra-se um homem ligado ao furto de pistolas "Glock" na PSP.



A PJ confirmou que se realizaram oito detenções. "Na operação participaram 3 magistrados do Ministério Público e oitenta e cinco investigadores. Em causa estão factos suscetíveis de integrarem crimes de associação criminosa, furto, detenção e tráfico de armas, terrorismo internacional e tráfico de estupefacientes", indica um comunicado.