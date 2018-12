"A Polícia Judiciária e o Ministério Público portugueses estão a investigar se existem conexões entre a ETA e o roubo de um arsenal de armas na localidade de Tancos, no Verão de 2017", lê-se no início do artigo do El Español sobre o furto das armas no solo português.





El Español

As suspeitas, aponta o jornal espanhol, surgiram depois de João Paulino, um dos ladrões que efectuou o crime, ter "assegurado às autoridades lusas que actuou a pedido da organização terrorista", que supostamente anunciou o fim das suas actividades a 2 de Maio deste ano.









O El Español menciona ainda a reportagem exclusiva da SÁBADO, realizada por Nuno Tiago Pinto e Eduardo Dâmaso, que relata precisamente que um dos envolvidos confessou à PJ que o roubo das armas do paiol militar de Tancos foi encomendado por alguém com ligações ao grupo terrorista basco.



