O ano escolar dividido como nas universidades, em dois semestres e com apenas dois momentos de avaliação com os velhos "testes". Escolas sem turmas (pelo menos na prática, porque no papel são obrigatórias), um acompanhamento individualizado de cada aluno. E sem chumbos.Há alguns anos que alguns agrupamentos têm testado estas medidas no âmbito de projetos-piloto de inovação e flexibilização curricular. A partir de setembro, algumas vão abandonar a fase de testes e seguir este rumo a todo o vapor. A SÁBADO conta-lhe o que muda.