Nas escolas públicas de Almada, em Alpiarça e em Odivelas, o ano letivo será dividido em dois semestres, em vez dos tradicionais três períodos. O primeiro semestre decorre entre setembro e janeiro e o segundo, entre fevereiro e junho.





O que muda nas escolas? Acabam as turmas, os chumbos e muito mais O ano escolar dividido como nas universidades, em dois semestres e com apenas dois momentos de avaliação com os velhos "testes". Escolas sem turmas (pelo menos na prática, porque no papel são obrigatórias), um acompanhamento individualizado de cada aluno. E sem chumbos.





Por exemplo, em Almada, em novembro ocorre uma paragem de dois a três dias. No Natal, os alunos terão menos férias – só oito dias – e só conhecerão as primeiras notas em janeiro. Depois de uma interrupção em fevereiro, os alunos voltam à escola e só voltarão a saber da avaliação em junho, conta o jornal Público.

Os 50 agrupamentos escolares que submeteram e viram aprovados os seus planos de inovação vão adotar este modelo. Os planos foram apresentados depois de o Ministério da Educação ter publicado a portaria sobre autonomia e flexibilidade curricular, que abrange 25% do horário dos alunos. Com a flexibilidade escolar, as escolas podem fundir disciplinas ou substituir as aulas por trabalhos interdisciplinares realizados por toda a escola.