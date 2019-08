Apenas 129 das 5.909 escolas em Portugal têm desfibrilhadores automáticos externos (DAE), o que representa 2,1%. Nas comunidades escolares existem ainda 1.035 pessoas habilitadas a usar um DAE.Os dados do INEM e citados pelo Jornal de Notícias referem ainda que existem escolas que têm mais do que um desses aparelhos. Para a Associação de Proteção e Socorro (APROSOC) é "inaceitável" que as escolas não tenham um equipamento que "pode salvar vidas"."Os desfibrilhadores deveriam existir em todas as escolas. Não é aceitável que não exista um plano para colocar estes equipamentos nas escolas", disse ao diário o presidente da APROSOC, João Paulo Saraiva. Saraiva considera que a morte, em fevereiro deste ano, de um jovem 17 anos durante uma aula de educação física poderia ter sido evitada caso houvesse um aparelho disfibrilhador na escola.Filinto Lima, o presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP), concorda com a colocação de DAE nas escolas, desde que o Estado forneça "a indispensável formação".São mais de 2.000 os espaços públicos com DAE, estando os aparelhos capazes de reverter uma paragem cardíaca, sendo que estes aparelhos existem principalmente em aeroportos, centros comerciais, hipermercados, bancos, aeronaves, casinos e unidades hoteleiras.Os dados do INEM mostram ainda que "o número de programas de DAE tem vindo a aumentar de forma progressiva, denotando a aplicação da legislação em vigor".