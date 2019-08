ePaper ou encontre-o nas bancas a 28 de agosto de 2019.

Desde que começou a fazer hipismo, uma das ofertas do desporto escolar na José Relvas (Alpiarça), Margarida Serrano sente menos stresse antes dos testes. Mal chegou à São Gonçalo (em Torres Vedras), Eleonor Silva inscreveu-se no clube de robótica. João Miguel Teodósio começou o ensino bilingue no agrupamento da Gardunha e Xisto (Fundão) ainda no 1.º ano e hoje prefere expressar-se em inglês do que em português. E Manuel Ferreira até voltou ao Conservatório de Música Gulbenkian para repetir o secundário numa nova área.Todos frequentam escolas do ensino público, onde as crianças do pré-escolar já aprendem finanças e os do 3.º ciclo e secundário aprendem dança e música como profissão e que estão no dossiê especial de regresso às aulas da