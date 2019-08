O próximo ano letivo apresenta vários desafios e um deles prende-se com as eleições legislativas, de 6 de outubro. Será que vão existir alterações legislativas na educação? Por exemplo, o programa de flexibilidade curricular poderá desaparecer com um novo governo? São perguntas sem resposta. Pelo menos por enquanto. Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores de Escolas, defende que "um dos grandes desafios é se a nova equipa ministerial, que até pode ser a mesma, vai trabalhar na continuidade ou se vai haver rutura nas políticas educativas."





E reforça que "o que não faz bem a educação é mudar o que está bem e mudar por mudar. Estamos na expectativa." Dá um exemplo de uma medida que deveria continuar: a flexibilidade curricular. "É uma medida a que as escolas aderiram e que seria negativo se fosse deitada por terra." Mas existem outros desafios: o número de funcionários, os horários, os vouchers e até mesmo as greves.Filinto Lima defende que os funcionários que lhes foram prometidos deverão chegar em outubro e que se trata de uma situação que está a respeitar os procedimentos legais. São necessárias provas de conhecimento e avaliação psicológica marcadas para setembro. "Estamos perante um concurso público com prazos que nós respeitamos. Os concursos públicos são assim. Teremos cerca de mil funcionários. Mas além desses funcionários, vamos pedir ao governo futuro que dote as escolas de mais funcionários", explica o presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas. Filinto Lima reforça que em março deste ano, a associação fez um inquérito às escolas e que 80% dos diretores das escolas responderam que tinham escassez de funcionários.Outra questão é que devem aperfeiçoar esta colocação de funcionários, ou seja, tendo em conta o tamanho e a estrutura da escola. No entanto, Filinto Lima destaca uma alteração positiva que irá entrar em vigor já em setembro. "Agora quando um funcionário vai de baixa um mês ou mais tempos, as escolas - a exemplo do que acontecia com os professores - vão ter acesso a uma bolsa de recrutamento. Desta forma, é possível substituir um funcionário de forma eficaz."No entanto, Jorge Ascenção, da Confap - Confederação Nacional das Associações de Pais, defende que houve uma melhoria, mas o número de funcionários continua a ser insuficiente. Além disso, o rácio deve ter em conta a estrutura escolar. "Para além do número, deve trabalhar-se a formação destes funcionários. Quem está a trabalhar com as nossas crianças sabe fazer gestão de conflitos, por exemplo? É importante perceber que a formação de um cozinheiro não é a mesma de um funcionário que dá apoio às aulas ou que faz atendimento ao publico.""Estes temas devem ser debatidos em cada escola. Um dos órgãos mais importantes é o Conselho Geral – que inclui pais, alunos, professores, funcionários e autarquia – e essa situação deve ser debatida e refletida para se tomarem as decisões", defende Filinto Lima. O presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas acredita que as escolas públicas portuguesas são muito inclusivas e já praticam muitas medidas contra a discriminação. "As escolas promovem sessões de prevenção da não discriminação. Temos associações, pessoas especializadas, que vão falarem aos nossos alunos sobre estas temáticas. E também há formação para os nossos professores e funcionários."

E aponta que artigo nº3 do despacho - que obriga as escolas a providenciarem instalações sanitárias e balneários que respeitem a identidade do jovem - é uma questão muito sensível que deve ser avaliada pelas escolas. "A escola pública é muito inclusiva. É de todos, não são só as minorias. É neste espaço de equilíbrio que se encontram as soluções."



Jorge Ascenção concorda e defende que são situações que fazem parte da intimidade pessoal e a escola tem de dar uma resposta adequada. "Espero que esta alteração funcione. Falei com alguns diretores e penso que não haverá problemas. Por exemplo, as escolas têm casas de banho particulares, que podem ser geridas para que as possam utilizar."

Vouchers para os manuais?

Os atrasos nos vouchers irão dificultar o início do ano letivo? Filinto Lima acredita que na próxima semana tudo será resolvido. Conta que as dificuldades devem-se ao facto de no ano passado este programa incluir apenas os anos do 1º ao 6º e de agora estender-se até ao 12º. "Ainda há tempo. É desnecessária esta pressão sobre as escolas. Nos primeiros dias de aulas, todos os alunos terão acesso aos manuais, novos ou reutilizáveis."



Jorge Ascenção diz que têm sido mais casos pontuais. "Os atrasos dos pagamentos têm sido nas livrarias mais pequenas, mas em relação aos pais não nos tem chegado nada. Queremos acreditar que as entidades responsáveis vão funcionar em tempo útil e vamos estar atentos."

Só quanto aos manuais riscados é que o presidente da Confap defende outra solução. "Sempre dissemos que não concordamos com a medida e entendemos que o tempo nos vai dar razão e que estes manuais tem de ser gratuitos na propriedade e não so no primeiro ciclo. Aprende-se usando os manuais. São ferramentas de trabalho."



Já Filinto Lima defende que é a conversar que se resolvem os problemas. "Se um pai achar que o manual que a escola considerou reutilizável, não o é, deve apresentar a questão ao diretor e será resolvida. Nenhuma escola tem o prazer de dar um livro que não possa ser reutilizado. São situações pontuais."

Horários a tempo e horas

"Há escolas com horários prontos. Este ano houve novidade muito positiva. Aquela lista de professores que costuma sair no final de agosto, a mobilidade interna dos professores, saiu no dia 16 de agosto. Por isso, todos os professores de Portugal já sabem onde se vão apresentar no dia 2 de setembro. Nunca houve um prazo tão dilatado. Foi muito positivo." Filinto Lima diz que não se recorda de algum ano se ter sabido tão cedo e diz que isso se deve ao ministério da Educação, à DGAE - Direção-Geral da Administração Escolar - e sobretudo "ao trabalho a 300% dos diretores das escolas durante o mês de julho para que isto fosse possível". E peremptório: não haverá atrasos nos horários.

As greves vão voltar?

Filinto Lima acredita que as greves podem voltar e talvez possam perturbar o ambiente escolar. "No ano passado, por esta altura, eu dizia que o ano ia decorrer bem, estava bem preparado, mas pairava uma nuvem negra sob ano: era a greve. O que lemos é que os sindicatos vão estar muito presentes. Mário Nogueira avisou que no dia seguinte às eleições iria para a porta da Assembleia da República. A nuvem desapareceu depois de junho, mas penso que será um dos problemas que o governo deverá resolver e negociar."



O presidente da Confap diz que o regresso das greves depende da conjuntura e do que acontecer em outubro. Apesar da insatisfação dos professores, Jorge Ascenção acredita que ao apelarem aos representantes dos professores e a Confap sentiu a compreensão quanto à situação dos alunos e prosseguiu o ano "com mais tranquilidade." E acrescenta: "Não chegou a ter grande impacto no que é a estabilidade dos alunos. A ameaça pode ter tido algum. Mas as greves não tiveram impacto nem nos exames e nem nas avaliações."