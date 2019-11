Uma medida prevista no programa do Governo vai permitir às escolas decidir "o número de alunos por turma, mediante um sistema de gestão da rede". Mas o Ministério da Educação ainda não revelou quando e como vai avançar com esta alteração.Segundo o Jornal de Notícias , tanto as associações de diretores como a Confederação Nacional de Pais (CONFAP) se manifestaram favoráveis à mudança.A generalização da redução de alunos por turma arrancou em 2017. Está prevista que chegue a todos os anos de escolaridade no ano letivo de 2021/2022.