Capa n.º 770

Na fábrica do Braço de Prata, em Lisboa, funciona uma escola onde não há campainhas nem livros de ponto. As disciplinas são escolhidas pelas crianças em assembleia e os pais ficam com os filhos durante o dia. "É muito difícil não chamar escola a isto, mas na verdade não é", explica Rita Merêncio, uma das responsáveis pelo Laboratório da Arte e do Pensamento, um programa que presta apoio às crianças do ensino doméstico e aos seus pais. "Um pai não nasce ensinado. Podemos ajudar por exemplo nas ciências: o que se deve plantar na horta, em que altura, como podemos consumir os produtos locais e sazonais", acrescenta Sara.