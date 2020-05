A deputada do futebol é uma romancista das mulheres que odeiam homens

Longe estão os tempos em que tínhamos deputados com obra publicada de peso: Natália Correia, Sophia, Alegre, Cunhal, Vasco Pulido Valente, Pacheco Pereira, ou Vasco Graça Moura. Sem contar com manuais jurídicos, hoje resta-nos meia dúzia de tentativas de Isabel Moreira, os velhinhos manuais de internet para totós de José Magalhães, dois romances porno-existenciais de André Ventura e ainda, soubemos agora, uma pequena bibliografia a nascer em Cláudia Cruz Santos, a deputada do PS que foi escolhida por Fernando Gomes para o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, o que causou polémica por ser mais uma mistura de futebol com política.

Cláudia Cruz Santos tem dois romances: em 2017, Nenhuma verdade se escreve no singular (NVSENS); e em 2019, A vida oculta das coisas (AVODC). Se AVODC nos deu material, NVSENS foi uma desilusão. É um livro humilde e apagado, sem brilhantismo, exibicionismos ou disparates. Escreveu-se, leu-se, acabou-se. Decorre no universo dos tribunais – que a autora bem conhece. Quanto a AVODC, conta a história de três mulheres (uma sul-americana, uma europeia e uma africana - só faltou uma asiática para ficar um anúncio da Benetton) que tentam fugir de um bar de alterne onde estão sequestradas e são obrigadas a prostituir-se. Um parêntesis: pedimos desculpa a Cláudia Cruz Santos pelo paralelismo, mas nos seus dois livros, tal como nos de André Ventura, vimos inúmeras personagens prostitutas. E sida também. E droga. Porque não escrevem os nossos deputados-romancistas sobre outros temas? Ainda que, note-se, Ventura tinha prostitutas porque escreveu histórias de machos para machos e Cláudia Cruz Santos tem prostitutas porque as quer salvar.