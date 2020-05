Estado falhou proteção a Valentina. Processo foi arquivado num mês

ma das testemunhas-chave do processo do homicídio de Valentina é R., o meio-irmão de 12 anos. R. viu a mãe, Márcia, e o padrasto, Sandro, agarrados à menina de nove anos dentro da casa de banho onde Valentina sofreu as agressões que a levaram à morte, na casa de Atouguia da Baleia. O rapaz já ouvido pela polícia e pelo juiz de instrução do processo. Duas audições rodeadas de cuidados, como a SÁBADO apurou.