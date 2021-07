Marcelo lamenta incêndio em Lisboa que provocou a morte a duas pessoas

As mais lidas

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Cofina Media, S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Tudo o que precisa de saber todos os dias. Um resumo de notícias, no seu email. (Enviada diariamente)

A Newsletter Geral no seu e-mail

Na noite de sexta-feira, um incêndio que deflagrou na rua Morais Soares, em Lisboa, provocou a morte a pelo menos duas pessoas. De acordo com as informações dadas pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), quatro pessoas ficaram gravemente feridas e foram transportadas para o hospital. Registaram-se ainda 11 feridos leves, entre os quais dois bombeiros que se encontravam a combater as chamas.







Marcelo Rebelo de Sousa // Fernando Medina Lusa

a sua solidariedade e sentidas condolências aos familiares e amigos das vítimas mortais". Através de uma nota publicada no site da Presidência da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa disse estar "a acompanhar a evolução da situação" e desejou ainda "uma rápida recuperação" às pessoas que ficaram feridas.



O incêndio foi dado como dominado ainda durante a noite de sexta-feira e os moradores do edifício consumido pelas chamas foram realojados, segundo indicou a Proteção Civil à Lusa.

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Este sábado, o Presidente da República lamentou o incêndio e mostrou "