Ivan Gonçalves lidera a Juventude Socialista, uma "jota" que diz ser mais livre relativamente ao partido principal do que qualquer outra em Portugal. É por isso que por vezes estão desalinhados com o "superior". E é nessa condição de filho desalinhado que Ivan propôs três moções sectoriais a serem debatidas no 22º Congresso Socialista deste fim-de-semana.





o Partido tem de começar a planear os próximos dez anos.

Este Congresso serve para fazer o balanço da governação e perceber o que foi feito e o que é preciso fazer ainda enquanto o Partido Socialista estiver no Governo e temos também de projectar o que queremos que seja o PS nos próximos anos. E tendo em conta a moção 20-30 do primeiro-ministro,E como nestes dois anos fomos respondendo à situação de urgência, temos de começar a olhar para o futuro.

E depois destes dois anos e meio, o país está mais pronto para enfrentar o futuro?

Desde que o PS é Governo, o país voltou à normalidade. E Portugal está mais confortável, situação que advém, por exemplo, da nomeação de Mário Centeno para o Eurogrupo. Agora está na altura de pensar nas reformas que o país precisa de fazer. O Partido socialista tem de pensar fazer reformas ao Estado.

E por onde passam essas reformas?

Tem de passar por identificar e trabalhar para as pessoas que continuam a necessitar de uma maior intervenção do Estado, ao mesmo tempo que o Partido Socialista não pode esquecer as classes médias que, na sua história, sempre estiveram do lado do partido.

E o que leva o PS a continuar a ser tão popular nas sondagens mesmo depois de acontecimentos como os incêndios do Verão passado?

Os incêndios têm, claramente responsabilidades que são transversais a vários governos. E as tragédias do ano passado devem levar o partido a preocupar-se com a população do interior. Nós na JS temos feito um roteiro de milhares de quilómetros a percorrer territórios de baixa densidade populacional procurando identificar aquilo que são bons exemplos porque nós não deixamos que parte do país fique para trás. E os portugueses compreendem bem quais as responsabilidades dos sucessivos governos - e também deste, que não fugiu deles - e reconhecem o trabalho que tem vindo a ser feito nos últimos dois anos e isso reflecte-se nas sondagens. Mas nunca devemos olhar para sondagens e votos e confiança previamente depositados como um dado adquirido. O PS tem de continuar a trabalhar para merecer a confiança dos portugueses e há áreas onde eu também acho que temos de trabalhar melhor.

Como por exemplo?

Na área do ensino superior, por exemplo. Uma área onde era possível e desejável que o Governo do PS fosse mais além do que tem ido ao longo dos últimos dois anos e meio.

Há uma moção assinada por ti relativamente a essa área em que pedes que seja criado um sistema universitário que termine com propinas gratuitas.

Já vai sendo tempo que sejam reduzidas as propinas que o Governo cobra aos seus estudantes. Não é admissível um país com um défice de qualificações, como nós temos, e que quer apostar no conhecimento, mas que continua com os valores de propinas que estão entre os mais altos da Europa, em valor bruto. O que consegue impedir alguns estudantes de frequentarem o ensino superior. E havendo vontade política, essa deve ser uma das medidas na linha da frente deste Governo.

Recentemente o Governo definiu que algumas das universidades do Porto e Lisboa devem reduzir em 5% as admissões. Concordas?

Eu não concordo particularmente com a medida, mas se ao fim de um tempo notarmos que é eficaz, acho que se deve manter, se não, não pode continuar a existir. Mas acho que é louvável procurarem-se soluções. Mas temo que possa vir contraproducente, esta medida.

Outra moção que vocês apresentaram diz respeito às condições laborais, onde falam sobre a tentativa de alargar a limitação para as 35 horas semanais.

Sim, nós achamos muito importante introduzir a semana de 35 horas. Mas sabemos que não existe fiscalização suficiente para impedir que as entidades contratantes cumpram a sua obrigação: cumprir a lei e não abusar das prerrogativas face aos trabalhadores. Mas o que propomos é que o limite de horas máximo estabelecido passe das 40 horas para as 35.

A outra moção diz respeito à prostituição, onde se pode ler "a regulamentarização das prostituição é uma causa estruturante que tem ficado para trás". Porque tem ficado para trás?

O PS não tem nenhuma posição oficial sobre a regulamentarização do trabalho sexual, mas a JS já defende esta regulamentarização há mais de uma década. E apresentamos esta moção para que o PS possa evoluir. E nós pretendemos, com esta moção, ultrapassar esse estigma que existe na sociedade portuguesa relativamente aos trabalhadores do sexo.

E acham que com o estigma desaparece logo que for regulado esse trabalho?

Não, claro que não. Tal como ainda não desapareceu relativamente aos homossexuais, apesar do seu casamento estar regulamentado. Agora, há situações em que a lei tem de ser um agente que contribui para diminuir esses estigma. E sabemos que não desaparecerão de imediato, mas sim de forma gradual.

E a sociedade portuguesa está pronta para a regulamentarização da prostituição?

Ela foi regulamentada até ao início dos anos 60, mas o Estado Novo optou por proibi-la. E nós achamos que voltar a regulamentá-la é a melhor forma que temos para proteger estes trabalhadores. Quando um prostituto/a celebra um contrato de oferta de um serviço sexual e esse contrato for quebrado, os trabalhadores estão completamente desprotegidos.