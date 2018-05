Capa edição 734

O recém-fundado CDS andava em comícios inaugurais, no início do Verão de 1974. O primeiro, em Portimão, fora interrompido por desacatos. O segundo, em Loulé, ia a caminho do mesmo. Militantes da extrema-esquerda invadiram o rinque de patinagem e o evento arriscava-se a ficar em nada, com os oradores, Basílio Horta, Adelino Amaro da Costa e o líder da Juventude Centrista acuados. Mas do meio da assistência veio um homem pôr--se à frente do palco, de braços no ar, a gritar para os invasores, "não foi para isto que se fez o 25 de Abril!". Era António Duarte Arnaut. Militante antifascista e fundador do PS, estava no Algarve de férias e foi ao comício centrista – alguns chamavam-lhe fascista – talvez por curiosidade e sem preconceitos. A intervenção "resultou", diz Basílio Horta, que nunca esqueceu a cena: foram salvos de uma cena de pancadaria.Arnaut era um político atípico: nunca fez questão de estar e de aparecer. Gostava do exercício, não de postos. Foi parar à Assembleia Constituinte, por exemplo, em 1975, por inesperado milagre eleitoral. Nas conversas no café Império, em Coimbra, confessava: "Tinha pedido para ficar só em quinto na lista, e não é que o PS elegeu cinco?" Mas seria o quinto que não esperava ser eleito a ler no plenário, com emoção, o texto aprovado da nova Constituição.Esse António Arnaut morreu aos 82 anos, no dia 21, de cancro. A ediçãoda, dia 24 nas bancas, conta-lhe as histórias mais marcantes de uma vida que marcou o País que hoje somos.