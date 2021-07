Covid-19. Vacinação para maiores de 18 anos começa este domingo

As mais lidas

Depois de aberta a vacinação para maiores de 30 anos na última semana, é a vez da faixa etária entre os 18 e 29 anos começarem a ser vacinados contra a covid-19.







A terceira fase de vacinação será feita por ordem de inscrição Reuters

Segundo a task-force do plano de vacinação, haverá agendamento central por ordem decrescente de idade, com utentes a receberem uma mensagem SMS ou um telefonema dos serviços de saúde, mas o autoagendamento também ficará gradualmente disponível para jovens a partir dos 18 anos.Este agendamento pode ser feito em https://covid19.min-saude.pt/pedido-de-agendamento/ , o portal que entrou em funcionamento em 23 de abril para pessoas com 65 ou mais anos e, desde então, tem ficado disponível para marcações das faixas etárias dos 50, 40 e 30 anos.

Um estudo da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa, divulgado na última semana, indica que 85,7% dos jovens entre os 16 e os 25 pretendem ser vacinado, mas 14,3% ainda não decidiram se vão receber a vacina contra o vírus SARS-CoV-2.

Segundo os últimos dados da Direção-Geral da Saúde, 6% da faixa etária entre os 18 e os 24 anos (49.206 pessoas) já receberam a primeira dose da vacina e 5% (35.621) têm a vacinação completa.



Com Lusa