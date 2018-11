Poderá o advogado João Álvaro Dias ter simulado a própria morte para escapar à justiça? Para a Polícia Judiciária e para o Ministério Público (MP), que há quase dois anos investigam essa possibilidade, a resposta é só uma: não há a mínima hipótese. E mesmo que houvesse, de acordo com o despacho do coordenador do MP de Santarém, que encerrou definitivamente o inquérito, tal nem sequer constituiria um crime.

No entanto, para algumas das vítimas das burlas cometidas pelo advogado ao longo dos anos e para colegas que com ele privaram, a história poderá não estar totalmente esclarecida. E entre os factos que não foram considerados pelo MP está o papel do jardineiro da propriedade onde Álvaro Dias terá morrido (atropelado pelo próprio veículo) – que afinal era o "dono" oficial da mesma quinta através de uma empresa chamada Gesconstrivende, Unipessoal, Lda. A firma foi entretanto considerada insolvente e a propriedade vendida pela massa falida, já este ano, à firma Ducalgest – Empreendimentos Imobiliários, Lda, detida por Isabel e Rita Álvaro Dias, respectivamente, viúva e filha do advogado.



