O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) deixou escapar três marroquinos que chegaram a Lisboa através do aeroporto de Lisboa. Os três homens chegaram num voo da TAP vindo de Casablanca e tinham, alegadamente, como destino final, o campeonato do Mundo de futebol, a realizar-se na Rússia. Como tinham bilhetes para o Mundial, os marroquinos não precisavam de visto para entrarem naquele país.





Os homens foram localizados por uma equipa do SEF, já fora do perímetro do aeroporto, e "foram detidos e presentes a tribunal", encontrando-se à sua guarda "a aguardar o respectivo afastamento de território nacional".A fuga ao controlo de segurança do aeroporto aconteceu a 10 de Junho e os homens acabaram por ser localizados já fora do perímetro aeroportuário, informa o Diário de Notícias na sua edição desta terça-feira. "Foram detidos e presentes a tribunal", disse o SEF ao jornal, informando ainda que os três cidadãos marroquinos desapareceram das câmaras de videovigilância na zona de trânsito para quem fazia ligação ao voo que seguia para Moscovo.As autoridades estão a olhar para esta técnica de recorrer a bilhetes para o campeonato do mundo de futebol como uma nova forma de contornar os sistemas de controlo de entradas ilegais no país.Este caso dos três marroquinos a entrarem em Portugal depois de fugirem do aeroporto de Lisboa não é único. Em 2016 foram detectadas quatro fugas no aeroporto (dois marroquinos e dois argelinos) e em Janeiro do ano passado dois cidadãos argelinos também conseguiram entrar no país de forma irregular.

O caso deste ano foi reportado à Unidade de Coordenação Antiterrorista do Sistema de Segurança Interna, já que os marroquinos estão entre as nacionalidades mais identificadas entre os combatentes do Estado Islâmico, informa o DN.