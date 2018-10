Os roubos ocorreram na zona mais oriental do Porto e em concelhos periféricos, como Gondomar, Valongo ou Maia, sendo imputados pela polícia a três pessoas, dois irmãos e um sobrinho destes, com idades entre 25 e 35 anos, que foram detidos em flagrante delito durante uma acção desenvolvida na terça-feira pela Divisão de Investigação Criminal da PSP, em Baguim do Monte, concelho de Gondomar, distrito do Porto.Os alvos do grupo eram pessoas com idades entre 65 e 95 anos.Um dos irmãos foi condenado há uma década a nove anos de prisão por roubos agravados, que não chegou a cumprir, pelo que tinha pendente um mandado de detenção europeu, que "acaba por ser cumprido nesta operação".O outro irmão foi condenado recentemente a cinco anos de prisão, pena suspensa, por roubos agravados.A PSP iniciou uma averiguação interna para perceber como foi possível a fuga do Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto de três suspeitos de assaltar residências de idosos, disse hoje fonte policial.

"Terá havido uma falha" após a descida dos arguidos às celas do TIC, no piso -2 das instalações judiciais, uma possibilidade que está a ser averiguada internamente pelo Comando Metropolitano da PSP do Porto, acrescentou a fonte.