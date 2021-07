Cabazes de comida e contas pagas: a rede que resgata os trabalhadores da Groundforce

Do comando da PSP no aeroporto chegaram logo três carrinhas cheias de sacos de compras no supermercado, que os agentes foram fazer. Comandantes da TAP fizeram donativos. Dos trabalhadores da concorrência direta da Groundforce, a Portway, chegaram mais sacos com comida. Uma instituição de solidariedade gerida por tripulantes que tem projetos em África e em Portugal, a Take C’Air, entrou no apoio, assim como a associação profissional de tripulantes de cabina, que fez uma recolha de fundos durante oito dias. Houve donativos de anónimos nas redes sociais e gente que fizesse encomendas online. A Auchan, dona dos hipermercados Jumbo, fez uma doação. Tudo acabou a ser distribuído por uma associação que nasceu da ideia de quatro funcionários da Groundforce – e que cresceu para uma instituição que já entregou mais de 200 cabazes de comida e pagou cerca de 150 faturas de trabalhadores em apuros com os salários em atraso na empresa.

"Não foi fácil vencer a vergonha de alguns colegas em pedir ajuda, mas nós somos ‘cá de baixo’, do terreno, conhecemo-nos uns aos outros e isso facilitou a ajuda", conta Luísa Barbosa. Em Março, o primeiro mês em que os salários demoraram semanas a ser pagos, Luísa e outros trabalhadores voltavam de uma manifestação no Porto quando um grupo de colegas do Norte entregou dinheiro por eles recolhido para pagar as viagens de autocarro. "As viagens de autocarro já tinham sido pagas e pensámos que fazia mais sentido começar a fazer uma análise de quem precisava de dinheiro e depois distribuir", explica.



Juntou-se a três colegas e amigos que fez na empresa – Marta Ribeiro, Ricardo Martins e Hélder Barbosa, todos na casa dos 30 anos – e arrancou com a Associação "Handling With Care" (uma referência de duplo significado ao "handling", a designação do sector de negócio da Groundforce). Todos são "do mais raso" na hierarquia da empresa, nas palavras de Luísa Barbosa – Luísa e Marta são oficiais de placa (a equipa que gere as equipas que fazem as cargas, descargas, limpeza do avião, etc.) e Ricardo e Hélder são operadores de assistência em escala (cargas e descargas).