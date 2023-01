O Governo de António Costa 'pôs-se a jeito'

Numa entrevista à RTP António Costa garante que o conseguiu alcançar o objetivo que traçou assim que soube os resultados das eleições: manter uma "maioria de diálogo social, políticos e com o conjunto da sociedade". Dando como exemplos o "acordo de concertação social, acordo com a função publica e o acordo com os municípios para a descentralização"







António Costa

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

O primeiro-ministro quis centrar a conversa nas medidas que o Governo tomou para dar resposta ao aumento da inflação e do custo de vida, tentado escapar das polémicas que têm assombrado o governo nos últimos meses.Sobre os "casos e casinhos" que originaram as 13 alterações no Governo, António Costa admite que "o Governo pôs-se a jeito, cometeu erros", uma vez que é natural que com a maioria absoluta exista um maior grau de "escrutínio e exigência" e que o Governo "nem sempre respondeu às dúvidas que existiam".No entanto considera que muitos destes caso "não tiveram consequências políticas" porque não eram realmente graves reforçando ainda que foram "três as pessoas que saíram por questões de ética ou questões judiciais".Relativamente a Pedro Nuno Santos e à forma como o ex-ministro das Infraestruturas autorizou a indemnização de Alexandra Reis através de uma mensagem de WhatsApp, depois de muito questionado, o Primeiro-Ministro acabou por deixar uma questão: "Acha que algum primeiro-ministro pode validar esse tipo de decisão? Caro que não".Já quanto a Fernando Medina e às investigações que estão a decorrer sobre o seu mandato enquanto presidente da Câmara Municipal de Lisboa , António Costa refere que o ministro das Finanças "não foi ouvido, nem constituído arguido, quanto mais acusado" pelo que prefere não especular admitindo que também foi arguido por duas vezes e que a sua atividade não ficou em nada limitada.No entanto, "em princípio, havendo uma acusação, um membro do Governo não deve manter-se em funções, mas depende do tipo de crime que é e se compromete o exercício das suas funções", admitiu o Primeiro-Ministro.Sobre o questionário de 36 questões a que os novos membros do Governo devem responder, numa tentativa de diminuir o número de questões de incompatibilidades e de falta de ética António Costa esclareceu o porquê dos atuais membros do Executivo não terem de responder: "O questionário foi amplamente discutido e aprovado em Conselho de Ministros, portanto cada um dos membros do Governo já colocou a si próprio as questões".Tentando ultrapassar as polémicas que marcam o último executivo de António Costa o primeiro-ministro decidiu concentra-se nas preocupações do Governo: "Diminuir o impacto da inflação na vida dos portugueses e das pessoas".Em atualização