Greve dos professores: serviços mínimos 'fomentam guerra' às escolas

Os profissionais do ensino em greve consideram que a decisão do Tribunal Arbitral de decretar serviços mínimos para as escolas a partir de amanhã, 1 de fevereiro, "não dá sinais positivos" para as negociações entre Governo e sindicatos para melhores condições no setor - e acrescenta ao fardo de diretores, professores e assistentes já sobrecarregados.