A faixa afixada no centro de trabalho Vitória no dia 25 à noite

A faixa afixada na sede do BE no dia 25 à noite

A faixa afixada na sede do BE em fevereiro

Na noite de 25 para 26 de novembro, foram afixadas duas faixas de propaganda política em Lisboa: uma no centro de trabalho Vitória, do PCP, e a outra a cerca de 1,2 quilómetros, na sede do Bloco de Esquerda. A primeira, com o logotipo da Juventude Socialista, pedia "confinamento igualitário" dias antes da realização do congresso do PCP em Loures.A segunda mostrava o antigo vereador bloquista na Câmara de Lisboa Ricardo Robles como agente da imobiliária RE/MAX e chamava "traidores" aos bloquistas. Sem logotipo, assemelha-se a uma faixa colocada em fevereiro deste ano também na sede do Bloco, esta sim com o carimbo da Juventude Socialista.O problema? A Juventude Socialista nega ter afixado qualquer uma das faixas e em fevereiro, fez queixa contra desconhecidos face ao sucedido.recebeu imagens dos cartazes e confirmou junto do PCP e do BE a afixação das mesmas. Fonte oficial do Bloco de Esquerda relata que foi colocada "uma faixa anónima" na sede, "como já tinha acontecido no passado" - uma referência a fevereiro.Na faixa colocada nesse mês, também surgia Robles como vendedor da RE/MAX, junto às palavras "Viver em Liberdade, É Habitação com Dignidade. Não nos Roblem o Futuro!". A 6 de fevereiro, a JS negou a autoria da afixação da faixa e Maria Begonha, secretária-geral, considerou-a "uma atitude reprovável num Estado de Direito, Democrático, Multipartidário, que se pauta pelo respeito e tolerância pelas diferentes ideias de cada partido e, onde não têm espaço atitudes de afronta, desrespeito e chacota". Salientou que não era conhecida a autoria do ato e lamentou que este tivesse acontecido quando "se discutem na Assembleia da República as propostas de alteração ao Orçamento de Estado 2020".As faixas voltam a surgir no dia em que ocorreu a votação final global do Orçamento do Estado para 2021., fonte oficial da JS revela que a faixa de fevereiro motivou uma queixa formal numa esquadra de Lisboa e volta a negar mais uma afixação esta semana. "A Juventude Socialista (JS) nega e recusa veementemente qualquer responsabilidade na afixação de faixas junto às sedes do PCP e do Bloco de Esquerda, em Lisboa. É lamentável este tipo de episódios e só podemos encará-los como manobras políticas para denegrir a imagem da JS e criar discórdia entre os partidos políticos."A faixa na sede do BE foi retirada já na manhã de dia 26. Já no centro do PCP, foi retirada ainda de noite, de acordo com fonte do Centro de Trabalho Vitória.