Foi eleita líder da Juventude Socialista há um mês, tem muitas propostas, mas pouco concretas. Quer renacionalizações, mas não sabe quando nem o quê. Quer legalizar a produção de cannabis, mas não sabe como se fiscaliza.

Foi alvo da ira e da ironia das redes sociais ainda antes de ser eleita líder da JS, por causa dos erros na sua biografia (um mestrado a mais) e ajustes diretos generosos na câmara de Lisboa. (...) Surgiram até cartazes anónimos que faziam um trocadilho com o seu nomes, chamando-lhe "be(r)gonha". A SÁBADO entrevistou-a e não ficou nada de fora: cannabis para uso recreativo (e se já usou), propina zero, nacionalizações (que defende), a carga crítica negativa com que arranca, os lapsos na nota biográfica de candidatura, na página de LinkedIn e no currículo que entregou na câmara. E até o salário na JS.



Arrancar com este tipo de carga negativa e de ódio sobre si não é já uma enorme limitação?



Não. Temos um projecto muito ambicioso e muito forte. Se me perguntar se gostava, na fase da campanha, que a comunicação social e a sociedade civil tivessem um debate mais intenso sobre as nossas propostas, evidentemente que sim. Mas vejo com naturalidade o escrutínio público e a exposição que foi feita da candidatura. Não sinto qualquer condicionamento para o mandato.