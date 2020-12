Miguel Costa Matos, o deputado mais jovens da atual legislatura, foi eleito como secretário-geral da Juventude Socialista, numa corrida em que foi o único a candidatar-se. No seu discurso de vitória afirmou que é necessário defender um "Estado social forte" para responder à crise pandémica e reivindicou uma educação pública "completamente gratuita em todos os ciclos de ensino".O novo líder da JS, de 26 anos, lembrou, no XXII Congresso da JS, que o país e o mundo enfrentam uma crise "sem precedentes" exacerbada pela pandemia de covid-19, sendo necessário responder através d um "Estado Social reforçado e robustecido" e prometeu que a joventude cor-de-rosa será sempre oposição àqueles que quiserem desmantelar esse mesmo Estado de direito.Eleito com 179 votos favoráveis, 17 contra e seis votos em branco, o novo líder dos jotas socialistas reivindicou ainda uma educação pública gratuita e "de excelência" em todos os níveis de ensino, desde a creche à universidade. Na assistência estava o primeiro-ministro e secretário-geral do Partido Socialista, António Costa.Inicialmente previsto para o distrito de Leiria, o XXII congresso nacional passou ao formato digital devido à crise epidémica de covid-19.O "mais diferente" a que António Costa, militante da JS desde os 16 anos, assistiu, mas que, afirmou, prova que "a democracia não está suspensa" devido à crise epidemiológica da covid-19.Com Lusa