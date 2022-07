O choque nos hospitais passaram de gestão privada para pública

Artur Vaz já tinha experiência na passagem de gestão privada para pública num hospital do Serviço Nacional de Saúde. Quando o hospital Amadora-Sintra se tornou no início de 2009 a primeira parceria público-privada (PPP) na Saúde a terminar, foi ele que liderou a transição para a gestão do Estado. Vaz já conhecia bem o hospital que gerira anos antes como PPP, a convite da José de Mello Saúde. Mesmo com essa vantagem, o gestor sabia que para fazer uma boa transição num hospital daquele tamanho precisava "no mínimo" de seis meses. E teve-os. "Fui nomeado a 1 de julho de 2008 e comecei logo a trabalhar", recorda. Treze anos mais tarde, no fim de outra PPP na Saúde, a do hospital Beatriz Ângelo, em Loures, a experiência foi outra. "Correu o pior possível na concretização das responsabilidades do Estado", afirma Artur Vaz.